Лесной пожар на Луганщине локализовали
Пожарным наконец удалось локализовать горение сухой травы и леса в Новоайдарском районе на Луганщине. Сейчас пожарные борются с тремя очагами тления.
Локализовать пожар удалось в 17:40. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
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Пока остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет,
– уточняют там.
Кто участвует в ликвидации пожара:
- К тушению привлечены 1 тысяча 494 человека и 293 единицы техники, из них от ГСЧС – 736 человек и 146 единиц техники.
- Привлечены также 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля совершили 2 сброса воды. Всего – 16 тонн.
- На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.
Огнеборцы локализовали пожар на Луганщине / Фото ДСНС
Как борются с пожаром на Луганщине: видео
Что известно о лесных пожарах на Луганщине: коротко
- Пожар вспыхнул 6 июля вблизи села Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 метров в секунду) распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.
- На следующий день он усилился, подходя к населенным пунктам, в частности до Северодонецка. В соседних поселках огнем были уничтожены десятки домов.
- По состоянию на 9 июля сгорело более 5 тысяч гектаров леса.
- Огонь привел к смерти пяти человек. В больницах находятся десятки местных жителей.
- На место чрезвычайной ситуации уже ездили Владимир Зеленский, министр МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Правоохранители сейчас рассматривают 3 версии возгорания: влияние аномально высокой температуры; неосторожное обращение с огнем; умышленный поджог.