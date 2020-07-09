Пожарным наконец удалось локализовать горение сухой травы и леса в Новоайдарском районе на Луганщине. Сейчас пожарные борются с тремя очагами тления.

Локализовать пожар удалось в 17:40. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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Пока остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет,

– уточняют там.

Кто участвует в ликвидации пожара:

К тушению привлечены 1 тысяча 494 человека и 293 единицы техники, из них от ГСЧС – 736 человек и 146 единиц техники.

Привлечены также 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля совершили 2 сброса воды. Всего – 16 тонн.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.



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