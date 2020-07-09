Вогнеборцям нарешті вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісу в Новоайдарському районі на Луганщині. Наразі пожежники борються з трьома осередками тління.

Локалізувати пожежу вдалося о 17:40. Про це інформує пресслужба ДСНС. До теми Пожежі на Луганщині: у мережі з’явилося відео ймовірного підпалу Наразі залишаються три осередки тління. Загрози розповсюдження вогню немає,

– уточнюють там. Хто бере участь у ліквідації пожежі: До гасіння залучено 1 тисяча 494 людини та 293 одиниць техніки, з них від ДСНС – 736 осіб та 146 одиниць техніки.

Залучені також 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснили 2 скиди води. Всього – 16 тонн.

На місці пожежі розгорнутий оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Вогнеборці локалізували пожежу на Луганщині / Фото ДСНС Як борються з пожежею на Луганщині: відео Що відомо про лісові пожежі на Луганщині: коротко Пожежа спалахнула 6 липня поблизу села Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 метрів за секунду) поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

Наступного дня вона посилилась, підступивши до населених пунктів, зокрема до Сєвєродонецька. У сусідніх селищах вогнем були знищені десятки будинків.

Станом на 9 липня згоріло понад 5 тисяч гектарів лісу.

Вогонь призвів до смерті п'яти осіб. У лікарнях перебувають десятки місцевих жителів.

На місце надзвичайної ситуації вже їздили Володимир Зеленський, міністр МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данілов.

Правоохоронці наразі розглядають 3 версії займання: вплив аномально високої температури; необережне поводження з вогнем; умисний підпал.