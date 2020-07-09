Пожежі на Луганщині: у мережі з’явилося відео ймовірного підпалу
У мережі з’явилося відео, на якому видно, як невідомі на автівці підпалюють скошене поле у Луганській області. Водночас, чи пов’язаний цей підпал з лісовими пожежами у Новоайдарському та Сєвєродонецькому районах, достовірно не відомо.
Ролик, відзнятий з дрона, оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці волонтер Роман Донік.
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Офіс президента і Служба безпеки України, розкажіть нам ще про випадкові загоряння через аномальну спеку у Луганській області. А ми послухаємо, посміємося,
– підписав він відео.
Зауважимо, що на кадрах видно, як по полю їздить автомобіль, з вікна якого чоловік виливає і підпалює пальне, внаслідок чого починається пожежа.
Підпал поля на Луганщині: відео
Підпал скошеного поля: відео
Що відомо про лісові пожежі на Луганщині: коротко
- Пожежа спалахнула 6 липня. Наступного дня вона посилилась, підступивши до населених пунктів, зокрема до Сєвєродонецька. У сусідніх селищах вогнем були знищені десятки будинків.
- Станом на 8 липня згоріло понад 5 тисяч гектарів лісу. До гасіння пожежі залучили понад 1200 рятувальників та 200 одиниць техніки, серед них – підрозділи Нацгвардії та ЗСУ.
- Вогонь призвів до смерті п'яти осіб. У лікарнях перебувають 32 місцевих жителів.
- На місце надзвичайної ситуації вже їздили Володимир Зеленський, міністр МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данілов.
- Правоохоронці наразі розглядають 3 версії займання: вплив аномально високої температури; необережне поводження з вогнем; умисний підпал.