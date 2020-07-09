У мережі з’явилося відео, на якому видно, як невідомі на автівці підпалюють скошене поле у Луганській області. Водночас, чи пов’язаний цей підпал з лісовими пожежами у Новоайдарському та Сєвєродонецькому районах, достовірно не відомо.

Ролик, відзнятий з дрона, оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці волонтер Роман Донік.

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Офіс президента і Служба безпеки України, розкажіть нам ще про випадкові загоряння через аномальну спеку у Луганській області. А ми послухаємо, посміємося,

– підписав він відео.

Зауважимо, що на кадрах видно, як по полю їздить автомобіль, з вікна якого чоловік виливає і підпалює пальне, внаслідок чого починається пожежа.

Підпал поля на Луганщині: відео

Підпал скошеного поля: відео

Що відомо про лісові пожежі на Луганщині: коротко