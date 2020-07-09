В сети появилось видео, на котором видно, как неизвестные на автомобиле поджигают скошенное поле в Луганской области. В то же время, связан ли этот поджог с лесными пожарами в Новоайдарском и Северодонецком районах, достоверно не известно.

Ролик, снятый с дрона, обнародовал на своей фейсбук-странице волонтер Роман Доник.

Актуально Не исключаю, что это может быть поджог оккупантами, – Гайдай о причине пожара на Луганщине

Офис президента и Служба безопасности Украины, расскажите нам еще о случайных возгораниях из-за аномальной жары в Луганской области. А мы послушаем, посмеемся,

– подписал он видео.

Заметим, что на кадрах видно, как по полю ездит автомобиль, из окна которого человек выливает и поджигает топливо, в результате чего начинается пожар.

Поджог поля на Луганщине: видео

Поджог скошенного поля: видео

Что известно о лесных пожарах на Луганщине: коротко