Пожары на Луганщине: в сети появилось видео вероятного поджога
В сети появилось видео, на котором видно, как неизвестные на автомобиле поджигают скошенное поле в Луганской области. В то же время, связан ли этот поджог с лесными пожарами в Новоайдарском и Северодонецком районах, достоверно не известно.
Ролик, снятый с дрона, обнародовал на своей фейсбук-странице волонтер Роман Доник.
Актуально Не исключаю, что это может быть поджог оккупантами, – Гайдай о причине пожара на Луганщине
Офис президента и Служба безопасности Украины, расскажите нам еще о случайных возгораниях из-за аномальной жары в Луганской области. А мы послушаем, посмеемся,
– подписал он видео.
Заметим, что на кадрах видно, как по полю ездит автомобиль, из окна которого человек выливает и поджигает топливо, в результате чего начинается пожар.
Поджог поля на Луганщине: видео
Поджог скошенного поля: видео
Что известно о лесных пожарах на Луганщине: коротко
- Пожар вспыхнул 6 июля. На следующий день он усилился, подойдя к населенным пунктам, в том числе к Северодонецку. В соседних селах огнем были уничтожены десятки домов.
- По состоянию на 8 июля сгорело более 5 тысяч гектаров леса. К тушению пожара привлекли более 1200 спасателей и 200 единиц техники, среди них – подразделения Нацгвардии и ВСУ.
- Огонь привел к смерти пяти человек. В больницах находятся 32 местных жителя.
- На место чрезвычайной ситуации уже ездили Владимир Зеленский, министр МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Правоохранители пока рассматривают 3 версии возгорания: влияние аномально высокой температуры; неосторожное обращение с огнем; умышленный поджог.