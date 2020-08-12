Масштабный лесной пожар в Канаде: свои дома могут оставить тысячи людей – фото, видео
В канадской провинции Онтарио горят леса. Огонь уже почти вплотную подобрался к городу Ред-Лейк. Его власть бьет тревогу и призывает местных жителей готовиться к эвакуации.
Населения Ред-Лейка составляет более 4 тысяч человек, все они подпадают под эвакуацию. Об этом сообщает CBC News.
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Власти города призывают местных жителей немедленно покинуть населенный пункт, лесной пожар бушует всего в 5 километрах от него.
К слову, частично эвакуацию из окруженного лесами Ред-Лейка собираются организовать самолетами. Людей будут доставлять в региональный центр Сандер Бэй, расположенный в 500 километрах от Ред-Лейка.
Лесной пожар в Онтарио: видео
Что известно о лесном пожаре в провинции Онтарио: коротко
- Огонь впервые заметили у Ред-Лейка, когда площадь пожара составляла всего 5 гектаров.
- Канадские пожарные сразу бросились его тушить, впрочем, безрезультатно.
- К тушению привлекли аж 5 вертолетов, но, это не помогло, пламя распространялось.
- По состоянию на 12 августа площадь пожара уже составляет 550 гектаров.
- Сейчас пожар продолжает распространяться со скоростью около 1 километра в час.
- Между тем, прогнозы метеорологов остаются неутешительными: погода будет способствовать распространению огня.
Городок Ред-Лейк в Канаде: карта