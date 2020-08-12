В канадской провинции Онтарио горят леса. Огонь уже почти вплотную подобрался к городу Ред-Лейк. Его власть бьет тревогу и призывает местных жителей готовиться к эвакуации.

Населения Ред-Лейка составляет более 4 тысяч человек, все они подпадают под эвакуацию. Об этом сообщает CBC News .

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Власти города призывают местных жителей немедленно покинуть населенный пункт, лесной пожар бушует всего в 5 километрах от него.

Сегодня в Eabametoong объявлено чрезвычайное положение из-за лесного пожара рядом с поселком. Завтра начнется фаза 1 эвакуации.



Будьте в безопасности, Иабаметунг.



Эвакуация пожарных сил Форт-Хоуп | 99.9 ЗАЛИВ https://t.co/NU0548pf98 - Sol Mamakwa MPP (@solmamakwa) 12 августа 2020 г.

К слову, частично эвакуацию из окруженного лесами Ред-Лейка собираются организовать самолетами. Людей будут доставлять в региональный центр Сандер Бэй, расположенный в 500 километрах от Ред-Лейка.

Фото с Красного озера, сделанные вчера. Они были отправлены мне.



Вчера вечером я разговаривал с мэром Фредом Мотой и министром Минфина Якубуски об этом пожаре. Я надеюсь быть в курсе пожаров и эвакуации.



Оставайтесь в безопасности #RedLake . pic.twitter.com/rXFLNNLl8p - Sol Mamakwa MPP (@solmamakwa) 11 августа 2020 г.

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Огонь впервые заметили у Ред-Лейка, когда площадь пожара составляла всего 5 гектаров.

Канадские пожарные сразу бросились его тушить, впрочем, безрезультатно.

К тушению привлекли аж 5 вертолетов, но, это не помогло, пламя распространялось.

По состоянию на 12 августа площадь пожара уже составляет 550 гектаров.

Сейчас пожар продолжает распространяться со скоростью около 1 километра в час.

Между тем, прогнозы метеорологов остаются неутешительными: погода будет способствовать распространению огня.