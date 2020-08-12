Масштабна лісова пожежа у Канаді: свої домівки можуть полишити тисячі людей – фото, відео
У канадській провінції Онтаріо палають ліси. Вогонь вже майже впритул підібрався до містечка Ред-Лейк. Його влада б’є на сполох та закликає місцевих жителів готуватися до евакуації.
Населення Ред-Лейка складає понад 4 тисяч жителів, усі вони підпадають під евакуацію. Про це інформує CBC News.
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Влада міста закликає місцевих мешканців негайно залишити населений пункт, лісова пожежа вирує всього за 5 кілометрів від нього.
До слова, частково евакуацію з оточеного лісами Ред-Лейка збираються організовувати літаками. Людей доправлятимуть до регіонального центру Сандер-Бей, розташованого за 500 кілометрів.
Лісова пожежа в Онтаріо: відео
Що відомо про лісову пожежу в провінції Онтаріо: коротко
- Вогонь вперше помітили біля Ред-Лейка, коли площа пожежі складала всього 5 гектарів.
- Канадські вогнеборці відразу кинулися її гасити, втім, безрезультатно.
- До гасіння залучили аж 5 вертольотів, втім, це не допомогло, полум’я поширювалось.
- Станом на 12 серпня площа пожежі вже становить 550 гектарів.
- Зараз пожежа продовжує поширюватися зі швидкістю близько 1 кілометра за годину.
- Тим часом прогнози метеорологів залишаються невтішними: погода сприятиме розповсюдженню вогню.
Містечко Ред-Лейк у Канаді: карта