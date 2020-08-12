Дим на Ред-Лейком / Фото з соцмереж

У канадській провінції Онтаріо палають ліси. Вогонь вже майже впритул підібрався до містечка Ред-Лейк. Його влада б’є на сполох та закликає місцевих жителів готуватися до евакуації.