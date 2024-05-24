Председатель Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что россияне выжигают Луганщину не только в зоне активных боевых действий, но и на временно оккупированной территории.

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Оккупанты не могут справиться с пожаром

Лысогор сообщил, что в Станично-Луганском районе так называемые "пожарники ЛНР" никак не могут потушить лесной пожар.

Председатель Луганской ОВА сообщает, что на территории лесничества в Нижнетеплом горит лес площадью в 110 гектаров. Оккупационные власти направили на место пожара шесть подразделений "МЧС", но огонь продолжает распространяться.

Населенные пункты Нижнетеплое и Петровка – охвачены дымом. Но оккупантам безразлично на людей. В очередной раз они доказывают это своей халатностью,

– добавил Артем Лысогор.

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