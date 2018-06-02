Лесной пожар в Херсонской области удалось ликвидировать, – ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о ликвидации масштабного пожара на Херсонщине, который возник еще 28 мая и охватил более 580 гектаров леса.

Об этом информируют в пресс-центре ГСЧС Украины.

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По состоянию на 08:00 2 июня пожар полностью ликвидирован,

– говорится в сообщении.

Однако в ведомстве отмечают, что часть пожарно-спасательных подразделений Херсонского гарнизона ГСЧС остается на месте чрезвычайной ситуации.

Напомним, масштабный пожар на Херсонщине возник 28 мая, около 13:30 возле села Раденск Олешковское района. К ликвидации возгорания привлекали авиацию, сбросили около 160 тонн воды. Потушить пламя мешал ветер.

Пожар уничтожил более 580 гектаров леса. Сейчас спасатели считают, что это – поджог.