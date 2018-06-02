17:15
2 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 9°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    27°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину
Вєсті Кремля
23:41, 1 июня
Вести.UA. Молитвы Порошенко. Фрейдовская оговорка Кличко
Вєсті.UA
23:18, 1 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Лесной пожар в Херсонской области удалось ликвидировать, – ГСЧС

23 Читати новину українською
Спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар на Херсонщине
Спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар на Херсонщине / 2plus2.ua

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о ликвидации масштабного пожара на Херсонщине, который возник еще 28 мая и охватил более 580 гектаров леса.

Об этом информируют в пресс-центре ГСЧС Украины.

Читайте также: Жилой дом горел в Одессе: более 20 эвакуированных, есть погибший

По состоянию на 08:00 2 июня пожар полностью ликвидирован,
– говорится в сообщении.

Однако в ведомстве отмечают, что часть пожарно-спасательных подразделений Херсонского гарнизона ГСЧС остается на месте чрезвычайной ситуации.

Напомним, масштабный пожар на Херсонщине возник 28 мая, около 13:30 возле села Раденск Олешковское района. К ликвидации возгорания привлекали авиацию, сбросили около 160 тонн воды. Потушить пламя мешал ветер.
Пожар уничтожил более 580 гектаров леса. Сейчас спасатели считают, что это – поджог.

Теги: Новости Украины Новости Херсона ГСЧС Пожар
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Вода и не только: что вы знаете о напитках
1 июня, 19:25 Вода и не только: что вы знаете о напитках
207
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 5 апреля , 20:00
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Предстоящий бой Ломаченко посетит неожиданный гость
 30 марта , 08:07
Кто такой Шепелев и почему он несколько лет скрывался за границей
 22 февраля , 20:37
Чем особенный семиместный Mazda CX-9: тест-драйв от Авто 24
 7 марта , 07:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук