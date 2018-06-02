Лісову пожежу на Херсонщині вдалось ліквідувати, – ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про ліквідацію масштабної пожежі на Херсонщині, яка виникла ще 28 травня та охопила понад 580 гектарів лісу.

Про це інформують у прес-центрі ДСНС України. Читайте також: Житловий будинок горів в Одесі: понад 20 евакуйованих, є загиблий Станом на 08:00 2 червня пожежу повністю ліквідовано,

– йдеться у повідомленні. Проте у відомстві зазначають, що частина пожежно-рятувальних підрозділів Херсонського гарнізону ДСНС залишається на місці надзвичайної ситуації. Нагадаємо, масштабна пожежа на Херсонщині виникла 28 травня, близько 13:30 поблизу села Раденськ Олешківського району. До ліквідації загорання залучали авіацію, скинули близько 160 тонн води. Загасити полум'я заважав вітер.

Пожежа знищила понад 580 гектарів лісу. Наразі рятувальники вважають, що це – підпал.