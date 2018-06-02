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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Лісову пожежу на Херсонщині вдалось ліквідувати, – ДСНС

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Рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу на Херсонщині
Рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу на Херсонщині / 2plus2.ua

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про ліквідацію масштабної пожежі на Херсонщині, яка виникла ще 28 травня та охопила понад 580 гектарів лісу.

Про це інформують у прес-центрі ДСНС України.

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Станом на 08:00 2 червня пожежу повністю ліквідовано,
– йдеться у повідомленні.

Проте у відомстві зазначають, що частина пожежно-рятувальних підрозділів Херсонського гарнізону ДСНС залишається на місці надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, масштабна пожежа на Херсонщині виникла 28 травня, близько 13:30 поблизу села Раденськ Олешківського району. До ліквідації загорання залучали авіацію, скинули близько 160 тонн води. Загасити полум'я заважав вітер.
Пожежа знищила понад 580 гектарів лісу. Наразі рятувальники вважають, що це – підпал.

 

Теги: Новини України Пожежа ДСНС Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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