"Ад на земле": Чили накрыл один из самых смертоносных лесных пожаров в истории

В южной и центральной части Чили объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров. Сейчас уже известно о разрушенных более 1500 домов и несколько десятков погибших

Особенно пострадал регион Вальпараисо. Там погиб по меньшей мере 51 человек. Также известно о погибших в провинции Марга-Марга.

Смотрите также Что изменилось в тактике россиян после удара по аэродрому "Бельбек": в ВСУ ответили

Смертельная стихия

Сейчас более 400 человек также считаются пропавшими без вести. Ожидается, что количество жертв будет расти.

Как сообщают местные власти, причиной стихийного бедствия стали чрезвычайно сухие условия и повышение температуры до 40 градусов.

Последствия адской катастрофы в Чили / Фото Javier Torres, AFP

В городе приняли ряд мер, чтобы как можно скорее справиться с последствиями катастрофы. Местные власти провели эвакуацию людей из пострадавших районов. Также в некоторых городах ввели комендантский час для того, чтобы освободить дороги для карет скорой, чтобы те могли быстрее добраться до пострадавших.

Кроме того, министерство здравоохранения приказало приостановить плановые операции и создать временные полевые госпитали. На работу в госпитали берут студентов последних курсов.

К тушению лесных пожаров привлекли 1 400 пожарных. Кроме спасателей на местах работают также и военные.

Стихийное бедствие в Чили: видео AP

В Чили пытаются потушить один из самых масштабных пожаров в истории страны: видео Al Jazeera

Напомним, что в начале января в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Более сотни человек погибли. Более полутысячи человек получили ранения. Более сотни людей считаются пропавшими без вести. Ученые называют это землетрясение самым сильным за последние четыре десятилетия.