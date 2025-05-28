В Канаде масштабные лесные пожары: в одной из провинций – "самая большая эвакуация"

Масштабные лесные пожары распространились в Центральной и Западной Канаде. В провинции Манитоба объявили чрезвычайное положение и призвали тысячи людей в северной и восточной частях эвакуироваться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Лесные пожары в Канаде

Премьер Манитобы 28 заявил, что 17 000 человек должны быстро двигаться, в частности, из города Флин Флон. Многих из них разместят на футбольных полях и в общественных центрах в Виннипеге и других городах.

Чиновник отметил, что Федеральные вооруженные силы прибывают, чтобы помочь транспортировать эвакуированных.

Это самая большая эвакуация в живой памяти многих манитобцев, и это потребует значительных ресурсов и сотрудничества со всех уровней власти,

– заявил Ваб Кинью.

Кроме того, лесные пожары в провинции Альберта привели к временному прекращению добычи нефти и газа. Заставили жителей по крайней мере одного маленького городка эвакуироваться.

Нефтедобывающая компания Cenovus Energy (CVE.TO) сообщила, что сокращает количество вспомогательных работников на своем заводе в Фостер-Крик в ответ на лесные пожары на севере Альберты.

Объект Cenovus в Фостер-Крик является одним из ряда объектов нефтяных песков, которыми управляют компании с активами в Бонневилль-Колд Лейк. Этот регион в среду пострадал от лесных пожаров, охватывающих 2900 гектаров у озера Чипевьян, небольшой общины в северной части провинции примерно в 130 километрах к западу от центра нефтяных песков Форт Мак-Меррей.

Компания отметила, что внимательно следит за развитием ситуации с лесными пожарами, а кадровая мера была предупредительной.

Чиновники Альберты заявили в среду, что пока нет угрозы озеру Чипевьяк. Однако жителей предупредили об эвакуации на час, поскольку ветры могут измениться.

Еще один пожар, площадью почти 1600 гектаров, выходит из-под контроля примерно в 7 километрах к северу от Лебединых холмов, что также на севере провинции.

Примерно 1200 жителям Свон-Хиллс приказали эвакуироваться в понедельник вечером, 26 мая. Один из производителей нефти и газа в этом районе, Aspenleaf Energy, заявил, что временно прекратил работу в качестве меры предосторожности и прекратил добычу примерно 4000 баррелей нефти в день.