На северо-востоке Индии случился трагический инцидент. Местные жители района Нагаон штата Ассам обнаружили в лесу мертвым стадо из 18 диких слонов.

По предварительной информации, причиной гибели стал удар молнии в заповеднике Кандолим.

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Как пишет издание BBC, впервые за последние 20 лет в стране обнаружили так много мертвых слонов одновременно.

Справка. Всего в Индии проживает более 27 тысяч азиатских слонов. Примерно 21%, то есть каждый пятый, живут именно в штате Ассам.

Местные власти уже отреагировали на инцидент. Министр штата Ассам – Химанта Бисва Сарма – заявил, что обеспокоен гибелью стада.

Его поддержал министр лесного хозяйства Париман Суклабайдья. Он прибыл на место гибели слонов и заявил, что уже создан специальный следственный комитет.



Чиновники прибыли на место гибели слонов / Фото из соцсетей

Предварительный отчет по расследованию должны подать в течение 3 дней, а подробный – в течение 15. "Вскоре мы разгадаем точную причину трагической смерти", – заверил чиновник.

Угрозы для диких слонов в Ассаме

Дикие слоны в индийском штате Ассам страдают от браконьерства, аварий, связанных с железной дорогой, отравлений и даже поражений электрическим током.

По данным, внесенным в парламент, в течение 2013 – 2016 годов в Ассаме в результате неестественной смерти погибло 100 слонов, пишет India Today.