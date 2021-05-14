На північному сході Індії трапився трагічний інцидент. Місцеві жителі району Нагаон, що у штаті Ассам, виявили у лісі мертвим стадо з 18 диких слонів.

За попередньою інформацією, причиною загибелі став удар блискавки у заповіднику Кандолім.

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Як пише видання BBC, вперше за останніх 20 років у країні виявили так багато мертвих слонів одночасно.

Довідка. Загалом в Індії проживає понад 27 тисяч азіатських слонів. Приблизно 21%, тобто кожен п'ятий, живуть саме у штаті Ассам.

Місцева влада вже відреагувала на інцидент. Міністр штату Ассам – Хіманта Бісва Сарма – заявив, що стурбований загибеллю стада.

Його підтримав міністр лісового господарства Паріман Суклабайдья. Він прибув місце загибелі слонів й заявив, що вже створений спеціальний слідчий комітет.



Чиновники прибули на місце загибелі слонів / Фото з соцмереж

Попередній звіт щодо розслідування мають подати протягом 3 днів, а детальний – впродовж 15. "Незабаром ми розгадаємо точну причину трагічної смерті", – запевнив чиновник.

Загрози для диких слонів в Ассамі

Дикі слони в індійському штаті Ассам потерпають від браконьєрства, аварій, пов'язаних із залізницею, отруєнь й навіть уражень електричним струмом.

За даними, внесеними до парламенту, протягом 2013 – 2016 років в Ассамі внаслідок неприродної смерті загинуло 100 слонів, пише India Today.