Маленького кита, який застряг на мілині у Темзі, довелося приспати
Дитинча кита мінке протягом минулої доби, 10 травня, намагалися врятувати у Лондоні. Річ у тім, що кит застряг на мілині у річці Темза.
Джерело:Sky News
Здавалося, чимало зусиль людей увінчалися успіхом – і тварину врятували. Однак згодом стало відомо, що китеня таки довелося приспати.
Початок історії У Лондоні в річці Темза застряг кит: як його рятували
Китенятко, витягнуте з мілини на Темзі, довелося приспати
За словами зоозахисників, кит мінке під час борсання на мілині і під час рятувальних операцій зазнав багатьох травм. Шансів на порятунок його життя було мало.
- Його помітили на мілині в ріці Темза у Лондоні ввечері 9 травня – у Ричмондському шлюзі. Витягнути кита намагалися поліцейські, пожежні бригади та морські рятувальники.
- Тварину вдалося відбуксувати до річки. Люди раділи – здавалося, тварина врятована. Далі її планували оглянути й випустити в море. На жаль, цього зробити не вдалося.
- Надвечір 10 травня китеня знову застрягло – на мілині біля Теддінгтонського шлюзу. Через численні травми і очевидну безнадійність подальших рятувальних операцій тварину вирішили приспати.
Зоозахисники мають намір продовжити розслідування, аби з'ясувати, як тварина потрапила в Темзу і що з нею сталося.
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