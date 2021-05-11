Дитинча кита мінке протягом минулої доби, 10 травня, намагалися врятувати у Лондоні. Річ у тім, що кит застряг на мілині у річці Темза.

Здавалося, чимало зусиль людей увінчалися успіхом – і тварину врятували. Однак згодом стало відомо, що китеня таки довелося приспати.

Початок історії У Лондоні в річці Темза застряг кит: як його рятували

Китенятко, витягнуте з мілини на Темзі, довелося приспати

За словами зоозахисників, кит мінке під час борсання на мілині і під час рятувальних операцій зазнав багатьох травм. Шансів на порятунок його життя було мало.

Його помітили на мілині в ріці Темза у Лондоні ввечері 9 травня – у Ричмондському шлюзі. Витягнути кита намагалися поліцейські, пожежні бригади та морські рятувальники.

кита намагалися поліцейські, пожежні бригади та морські рятувальники. Тварину вдалося відбуксувати до річки. Люди раділи – здавалося, тварина врятована . Далі її планували оглянути й випустити в море. На жаль, цього зробити не вдалося.

. Далі її планували оглянути й випустити в море. На жаль, цього зробити не вдалося. Надвечір 10 травня китеня знову застрягло – на мілині біля Теддінгтонського шлюзу. Через численні травми і очевидну безнадійність подальших рятувальних операцій тварину вирішили приспати.

Зоозахисники мають намір продовжити розслідування, аби з'ясувати, як тварина потрапила в Темзу і що з нею сталося.

Кити мінке – найменші зі смугастих китів, які рідко бувають довшими за 10 метрів. Назва походить від норвезького слова minkehval, яким цих китів вже кілька століть називають мешканці північних регіонів Європи.

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