Маленького кита, который застрял на мели в Темзе, пришлось усыпить
Детеныша кита минке за прошедшие сутки, 10 мая, пытались спасти в Лондоне. Дело в том, что кит застрял на мели в реке Темза.
Источник:Sky News
Казалось, немало усилий людей увенчались успехом – и животное спасли. Однако впоследствии стало известно, что китенка таки пришлось усыпить.
Начало истории В Лондоне в реке Темза застрял кит: как его спасали
Китенка, вытянутого с мели на Темзе, пришлось усыпить
По словам зоозащитников, кит минке во время метания на мели и во время спасательных операций получил много травм. Шансов на спасение его жизни было мало.
- Его заметили на мели в реке Темза в Лондоне вечером 9 мая – в Ричмондском шлюзе. Вытянуть кита пытались полицейские, пожарные бригады и морские спасатели.
- Животное удалось отбуксировать к реке. Люди радовались – казалось, животное спасено. Далее его планировали осмотреть и выпустить в море. К сожалению, этого сделать не удалось.
- К вечеру 10 мая китенок снова застрял – на мели у Теддингтонского шлюза. Из-за многочисленных травм и очевидной безнадежности дальнейших спасательных операций животное решили усыпить.
Зоозащитники намерены продолжить расследование, чтобы выяснить, как животное попало в Темзу и что с ним произошло.
Читайте также Мертвого крокодила нашли на берегу Азовского моря в Кирилловке
Поделиться новостью