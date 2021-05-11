Детеныша кита минке за прошедшие сутки, 10 мая, пытались спасти в Лондоне. Дело в том, что кит застрял на мели в реке Темза.

Казалось, немало усилий людей увенчались успехом – и животное спасли. Однако впоследствии стало известно, что китенка таки пришлось усыпить.

Начало истории В Лондоне в реке Темза застрял кит: как его спасали

Китенка, вытянутого с мели на Темзе, пришлось усыпить

По словам зоозащитников, кит минке во время метания на мели и во время спасательных операций получил много травм. Шансов на спасение его жизни было мало.

Его заметили на мели в реке Темза в Лондоне вечером 9 мая – в Ричмондском шлюзе. Вытянуть кита пытались полицейские, пожарные бригады и морские спасатели.

Животное удалось отбуксировать к реке. Люди радовались – казалось, животное спасено . Далее его планировали осмотреть и выпустить в море. К сожалению, этого сделать не удалось.

К вечеру 10 мая китенок снова застрял – на мели у Теддингтонского шлюза. Из-з а многочисленных травм и очевидной безнадежности дальнейших спасательных операций животное решили усыпить.

Зоозащитники намерены продолжить расследование , чтобы выяснить, как животное попало в Темзу и что с ним произошло.

Киты минке – самые маленькие из полосатых китов, которые редко бывают длиннее 10 метров. Название происходит от норвежского слова minkehval, которым этих китов уже несколько веков называют жители северных регионов Европы.