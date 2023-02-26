Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс сам отмечает то, что пока Китай еще не принял решение о предоставлении России летального оружия.

Смотрите также "Мирный план" в тумане войны: какие цели преследует Китай и как хочет использовать Россию

В случае таких шагов Пекина США угрожают соответствующими мерами. В частности, речь может идти о санкциях. Однако, по словам политолога, в вопросе введения ограничений против Китая не все так просто.

"Дело в товарной номенклатуре, в которой есть зависимость не только Китая от Европы, но и Европы и США от Китая", – отметил Вигиринский.

Зависимость Европы и США от Китая

Как рассказал политолог, на Мюнхенской конференции по безопасности были озвучены данные, касающиеся углубления торговых отношений между странами Запада и Пекином. В частности, в странах ЕС на фоне энергетического кризиса вырос спрос на солнечные панели.

ЕС интенсифицировал поставки солнечных панелей. 90% всех солнечных панелей, завезенных в ЕС, были произведены в Китае. В таких условиях вряд ли Евросоюз может полностью ограничить импорт этих изделий из Китая,

– подчеркнул Вигиринский.

По его словам, в настоящее время у стран Европы нет альтернативы, откуда можно было бы завозить такую продукцию. Также сейчас нет других вариантов, где можно было бы наладить столь массовое производство солнечных панелей, чтобы это было экономически выгодно.

Андрей Вигиринский сказал, может ли Запад наказать Китай санкциями: смотрите видео

Китай – лидер в поставке необходимых миру товаров

Есть еще ряд отраслей, в которых Запад зависит от Китая, в частности:

аккумуляторные батареи для автомобилей и накопители энергии;

редкоземельные металлы и выплавка изделий из них.

Политолог подчеркнул, что существует целая совокупность отраслей, в которых Китай за последние несколько десятилетий стал лидером по поставке необходимых миру товаров.

Поэтому сейчас звучат эти оговорки и беспокойства, которые озвучивают должностные лица разного уровня. Пекин только предостерегают от того, что он может попасть под санкции,

– отметил Вигиринский.

Однако, по его словам, эти санкции отличаются от механизма, который мог бы быть применен к другой стране, которая играет не столь значительную роль в глобальной торговле.

Какими могут быть санкции против Китая

Как отметил Вигиринский, санкции станут проблемой не только для самого Китая. В первую очередь такие ограничения ударят по странам, которые их вводят. Ведь тогда эти государства останутся без товаров, которые им сегодня крайне необходимы.

"Санкции против Китая не будут настолько тотальны, как против России. Китай – это не Россия или другая страна, в отношении которой можно принимать ультимативные решения", – добавил политолог.

Китаю есть чем ответить

В то же время, по словам политолога, если страны Запада решатся на санкции против Китая, то Пекину есть чем ответить. Уже есть несколько случаев, когда китайские власти показывали, на что способны.

Австралия заявила, что она хочет расследования по происхождению Covid-19. Пекин расценил это как недружественный шаг. После этого, по словам Вигиринского, странным образом товары из Австралии перестали плыть по направлению к Китаю.

Когда одна из стран Балтии высказалась за улучшение отношений с Тайванем, у нее тоже возникли некоторые проблемы, связанные с торговлей с Китаем.

Политолог подытожил, что Запад пытается вести дипломатическую игру и стремится достучаться к Китаю. В частности, западные чиновники отмечают, что санкции могут привести к экономическим потерям с обеих сторон.

Может ли Китай предоставить летальное оружие России: коротко