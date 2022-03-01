За прошедшие сутки 28 февраля Запад предоставил Украине, в частности, летальное, стрелковое и противотанковое оружие. Также было выделено более 300 миллионов евро.
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Помощь Украине от Запада в деталях
- ЕС – летальное оружие в размере 450 миллионов евро;
- Норвегия – 230 миллионов долларов гуманитарной помощи;
- Италия – 110 миллионов евро;
- Австралия – летальная военная помощь;
- Бельгия – 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия;
- Германия – противотанковое оружие и 500 зенитных ракет Stinger;
- Чехия – оружие и техника на сумму в 18 миллионов долларов;
- Швеция – 5 тысяч единиц противотанкового оружия.
Спасибо! Украина этого не забудет!
– отметили в Центре противодействия дезинформации.
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Какая помощь поступила Украине от западных партнеров за сутки 28 февраля / Инфографика Центра противодействия дезинформации
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