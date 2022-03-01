За минулу добу 28 лютого Захід надав Україні, зокрема, летальну, стрілецьку та протитанкову зброю. Також було виділено понад 300 мільйонів євро.
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Допомогу Україні від Заходу в деталях
- ЄС – летальна зброя на суму 450 мільйонів євро;
- Норвегія – 230 мільйонів доларів гуманітарної допомоги;
- Італія – 110 мільйонів євро;
- Австралія – летальна військова допомога;
- Бельгія – 3 тисячі автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї;
- Німеччина – протитанкова зброя та 500 зенітних ракет Stinger;
- Чехія – зброя та техніка на суму 18 мільйонів доларів;
- Швеція – 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.
Дякуємо! Україна цього не забуде!
– наголосили в Центрі протидії дезінформації.
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Яка допомога надійшла Україні від західних партнерів за добу 28 лютого / Інфографіка Центру протидії дезінформації
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