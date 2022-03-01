За минулу добу 28 лютого Захід надав Україні, зокрема, летальну, стрілецьку та протитанкову зброю. Також було виділено понад 300 мільйонів євро.

Важливо Заявка вже доставлена у Брюссель, час настав, – Зеленський про членство України у ЄС

Допомогу Україні від Заходу в деталях

ЄС – летальна зброя на суму 450 мільйонів євро;

Норвегія – 230 мільйонів доларів гуманітарної допомоги;

Італія – 110 мільйонів євро;

Австралія – летальна військова допомога;

Бельгія – 3 тисячі автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї;

Німеччина – протитанкова зброя та 500 зенітних ракет Stinger;

Чехія – зброя та техніка на суму 18 мільйонів доларів;

Швеція – 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.

Дякуємо! Україна цього не забуде!

– наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Зверніть увагу Партнери передали пілотам ЗСУ 70 винищувачів



Яка допомога надійшла Україні від західних партнерів за добу 28 лютого / Інфографіка Центру протидії дезінформації



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини