За минулу добу 28 лютого Захід надав Україні, зокрема, летальну, стрілецьку та протитанкову зброю. Також було виділено понад 300 мільйонів євро.

Важливо Заявка вже доставлена у Брюссель, час настав, – Зеленський про членство України у ЄС

Допомогу Україні від Заходу в деталях

  • ЄС – летальна зброя на суму 450 мільйонів євро;
  • Норвегія – 230 мільйонів доларів гуманітарної допомоги;
  • Італія – 110 мільйонів євро;
  • Австралія – летальна військова допомога;
  • Бельгія – 3 тисячі автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї;
  • Німеччина – протитанкова зброя та 500 зенітних ракет Stinger;
  • Чехія – зброя та техніка на суму 18 мільйонів доларів;
  • Швеція – 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.

Дякуємо! Україна цього не забуде!
– наголосили в Центрі протидії дезінформації.

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Яка допомога надійшла Україні від західних партнерів за добу 28 лютого / Інфографіка Центру протидії дезінформації


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