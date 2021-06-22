В ведомстве сообщили, что отработал пилотажную программу летчик 831-й бригады тактической авиации.

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Летчик выполнил фигуры высшего пилотажа

В целом летная "хореография" длится с десяток минут. За это время летчик выполняет более 20 фигур:

взлет,

далее "Петля Нестерова", или как ее часто называют "Мертвая петля",

после – ряд других сложных маневров: "Колокол", "Перевернутый полет", "Бочка".

Каждая из фигур высшего пилотажа – элемент реального боя, а не просто красивый маневр в воздухе,

– отмечают в Минобороны.

К слову, к исполнению таких фигур допускают летчиков в идеальной физической форме, ведь во время выполнения трюков уровень нагрузки на организм и кровеносную систему возрастает в 8 раз.

Выполнение летчиком фигур высшего пилотажа: смотрите видео

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