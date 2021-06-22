У відомстві повідомили, що відпрацював пілотажну програму льотчик 831-ї бригади тактичної авіації.

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Льотчик виконав фігури вищого пілотажу

Загалом льотна "хореографія" триває з десяток хвилин. За цей час льотчик виконує понад 20 фігур:

зліт,

далі "Петля Нестерова", або як її часто називають "Мертва петля",

опісля – низка інших складних маневрів: "Дзвін", "Перевернутий політ", "Бочка".

Кожна з фігур вищого пілотажу – елемент реального бою, а не просто красивий маневр у повітрі,

– наголошують у Міноборони.

До слова, до виконання таких фігур допускають льотчиків в ідеальній фізичній формі, адже під час виконання трюків рівень навантаження на організм та кровоносну систему зростає у 8 разів.

Виконання льотчиком фігур вищого пілотажу: дивіться відео

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