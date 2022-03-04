Летчика, которого взяли в плен оккупанты будут использовать как пропаганду

Украинский летчик катапультировался после атаки вражеской ракеты. Русским убийцам удалось взять его в плен.

В Вооруженных силах заявили, что россияне применили грубую тактику пропаганды как в 2014 году. Под давлением и угрозой расправы военный дал интервью о националистах, ЕС и НАТО.

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Будут возвращать пилота домой

Также пленного заставили говорить о том, куда Украине не следует идти. Он сказал о необходимости дружбы с "братским" народом. Это видео будут распространять все российские пропагандисты.

Летчик – наш, из славной 299 бригады тактической авиации. Слова – нет,

– подчеркнули в ВСУ.

Командование Воздушных Сил заверило, что не сомневается в патриотизме и мужестве пилота. Он за несколько дней успешно выполнял боевые задачи и защищал Украину от российских захватчиков. В ВСУ сообщили, что сделают все возможное, чтобы вернуть летчика домой.

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