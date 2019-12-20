Летчики и моряки смогут получать статус УБД: Рада приняла закон

Верховная Рада Украины приняла изменения в закон о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты. Эти изменения, в частности, предусматривают возможность для военных моряков и летчиков получать статус участника боевых действий.

Поддержали такое решение 317 народных депутатов Украины.

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Что предусматривает законопроект

В тексте законопроекта предусмотрено, что статус участника боевых действий смогут получить:

члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые находясь на бортах ВСУ, ГПСУ и НГУ, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых задач в условиях столкновения и огневого контакта с иностранными войсками и незаконными вооруженными формированиями.

Отдельным пунктом указано, что действие этого закона распространяется на боевые действия, которые начались с момента оккупации части территории Украины 20 февраля 2014 года (с момента, когда Россия начала оккупацию Крыма).

Этот законопроект станет законом и вступит в силу с 1 января 2020 года.

Что известно о законе о ветеранах войны?Этот закон призван защитить украинских ветеранов войны путем создания надлежащих условий для поддержания их здоровья и организации их социальной защиты.