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      Летчики и моряки смогут получать статус УБД: Рада приняла закон

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      Рада разрешила военным летчикам и морякам получить статус УБД / ua-news.liga.net

      Верховная Рада Украины приняла изменения в закон о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты. Эти изменения, в частности, предусматривают возможность для военных моряков и летчиков получать статус участника боевых действий.

      Поддержали такое решение 317 народных депутатов Украины.

      К слову: Верховная Рада проголосовала за реорганизацию учреждений здравоохранения

      Что предусматривает законопроект

      В тексте законопроекта предусмотрено, что статус участника боевых действий смогут получить:

      члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые находясь на бортах ВСУ, ГПСУ и НГУ, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых задач в условиях столкновения и огневого контакта с иностранными войсками и незаконными вооруженными формированиями.

      Отдельным пунктом указано, что действие этого закона распространяется на боевые действия, которые начались с момента оккупации части территории Украины 20 февраля 2014 года (с момента, когда Россия начала оккупацию Крыма).

      Этот законопроект станет законом и вступит в силу с 1 января 2020 года.

      Что известно о законе о ветеранах войны?Этот закон призван защитить украинских ветеранов войны путем создания надлежащих условий для поддержания их здоровья и организации их социальной защиты.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Нацгвардія Госпогранслужба Вооруженные силы Украины Аннексия Крыма Война на Донбассе Война
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