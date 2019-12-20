Льотчики і моряки зможуть отримувати статус УБД: Рада ухвалила закон

Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Ці зміни, зокрема, передбачають можливість для військових моряків і льотчиків отримувати статус учасника бойових дій.

Підтримали таке рішення 317 народних депутатів України.

До слова: Верховна Рада проголосувала за реорганізацію закладів охорони здоров'я

Що передбачає законопроєкт

У тексті законопроєкту передбачено, що статус учасника бойових дій зможуть отримати:

члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, інші особи, які перебуваючи на бортах ЗСУ, ДПСУ та НГУ, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань в умовах зіткнення та вогневого контакту з іноземними військами і незаконними збройними формуваннями.

Окремим пунктом зазначено, що дія цього закону поширюється на бойові дії, які розпочалися з моменту окупації частини території України 20 лютого 2014 року (з моменту, коли Росія розпочала окупацію Криму).

Цей законопроєкт стане законом і набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Що відомо про закон про ветеранів війни?Цей закон покликаний захистити українських ветеранів війни шляхом створення належних умов для підтримки їх здоров'я та організації їх соціального захисту.