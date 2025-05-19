Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины в 2019-2020 годах Вадим Пристайко. По его словам, Путин хочет "откусить" еще больше украинской территории. Но у него явно есть много проблем.

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Как заставить Путина остановить войну

Как отметил Пристайко, наступление России летом не является чем-то неожиданным. Это, вероятнее всего, банально связано с климатическими условиями. Летом легче осуществлять маневры техникой, а "зеленка" прикрывает продвижение малых групп оккупантов.

Также это работает и в сторону Сил обороны Украины. Самое важное сейчас – продолжать поддерживать Силы обороны Украины и помогать отражать наступление оккупантов.

Должны всей Украиной помогать армии сдерживать наступление. Нужно показать, что действия России не являются эффективными. Это может быть более сильный удар, чем падение цен на нефть. Кто живет достаточно долго, тот помнит конец СССР. Проснулись – и он развалился. Так же будет с Россией. Ситуация на фронте и другие вещи так же влияют на нее. Возможно, со временем США увидят, что и у нас "карты" появляются,

– сказал Пристайко.

Добавим, по состоянию на 19 мая Россия потеряла более 974 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10833 танки, 22562 боевых бронированных машин, 28009 артиллерийских систем, 1387 РСЗО и т.п.