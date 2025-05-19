Про це 24 Каналу розповів дипломат, ексміністр закордонних справ України у 2019−2020 роках Вадим Пристайко. За його словами, Путін хоче "відкусити" ще більше української території. Але в нього явно є багато проблем.

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Як наголосив Пристайко, наступ Росії влітку не є чимось несподіваним. Це, найімовірніше, банально пов'язано з кліматичними умовами. Влітку легше здійснювати маневри технікою, а "зеленка" прикриває просування малих груп окупантів.

Також це працює і в бік Сил оборони України. Найважливіше зараз – продовжувати підтримувати Сили оборони України та допомагати відбивати наступ окупантів.

Маємо усією Україною допомагати армії стримувати наступ. Потрібно показати, що дії Росії не є ефективними. Це може бути сильніший удар, ніж падіння цін на нафту. Хто живе достатньо довго, той пам'ятає кінець СРСР. Прокинулися – і він розвалився. Так само буде з Росією. Ситуація на фронті та інші речі так само впливають на неї. Можливо, з часом США побачать, що і у нас "карти" з'являються,

– сказав Пристайко.

Додамо, станом на 19 травня Росія втратила понад 974 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 10833 танки, 22562 бойових броньованих машин, 28009 артилерійських систем, 1387 РСЗВ тощо.