Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в разговоре с 24 Каналом отметил, что это понятие предусматривает проведение крупных военных операций с поддержкой с воздуха и накопленным ресурсом, в частности плавсредствами, сухопутными войсками.

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Противник хочет напугать и действует показательно

Сегодня Россия, по словам Братчука, очень много внимания уделяет информационному сопровождению своих действий и планов. Россияне, например, днем могут перевозить элементы понтонных переправ для того, чтобы ввести в заблуждение.

"Поэтому все отслеживается, вся информация, которая нужна СОУ – есть. Врагу вряд ли удастся обмануть. При наличии тех технических средств разведки, которые сегодня есть, стоит понимать, что те 300 лодок сосредоточить по всему речному фронту очень сложно", – озвучил Братчук.

К сведению! Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин оценил вероятность проведения противником десантной операции с форсированием Днепра. Он также прокомментировал информацию, что распространялась в СМИ, относительно 300 лодок, которые якобы подготовили для этого россияне.

Братчук отметил, что в СОУ есть средства огневого поражения, которые достают до временно оккупированного левого берега, а также которыми могут бить по воде, если россияне попытаются продвигаться.

Это очередная волна наступления. На календаре скоро лето, его поэтому и называют летним. Хотя само это стратегическое российское наступление продолжается с октября 2023 года,

– напомнил Братчук.

Отметим, что по состоянию на утро 26 мая на Новопавловском направлении за минувшие сутки противник совершил 24 атаки. На Ореховском отрезке оккупанты 5 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском отрезке россияне трижды безрезультатно попытались закрепиться в островной зоне Днепра. На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не происходило.