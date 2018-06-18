Летний сезон в оккупированном Крыму поразил сеть: красноречивые фото

В сети показали новые фотографии пляжей из оккупированного Российской Федерацией Крыма, которые поражают отсутствием туристов, несмотря на летний сезон отдыха.

Соответствующие фотографии опубликовали на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter.

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Крым. Середина июня. Мост построен. Отдыхающих нет,

– говорится в подписи к фото.

Отмечается, что снимки сделаны в поселке Новофедоровка 17 июня.

"Воздух +29 градусов тепла, вода +23 градуса тепла. Может, потому что мало кто желает отдыхать на военном полигоне?", – добавили в сообществе.

Так, на фотографиях видно, что на крымском пляже за благоприятной погоды едва насчитывается десяток людей.



Оккупированный Крым поразил отсутствием туристов



Пляжный сезон в оккупированном Крыму