Летний сезон в оккупированном Крыму поразил сеть: красноречивые фото
В сети показали новые фотографии пляжей из оккупированного Российской Федерацией Крыма, которые поражают отсутствием туристов, несмотря на летний сезон отдыха.
Соответствующие фотографии опубликовали на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter.
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Крым. Середина июня. Мост построен. Отдыхающих нет,
– говорится в подписи к фото.
Отмечается, что снимки сделаны в поселке Новофедоровка 17 июня.
"Воздух +29 градусов тепла, вода +23 градуса тепла. Может, потому что мало кто желает отдыхать на военном полигоне?", – добавили в сообществе.
Так, на фотографиях видно, что на крымском пляже за благоприятной погоды едва насчитывается десяток людей.
Оккупированный Крым поразил отсутствием туристов
Пляжный сезон в оккупированном Крыму