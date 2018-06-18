12:11
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Літній сезон в окупованому Криму вразив мережу: промовисті фото

1864 Читать новость на русском
Пляжі окупованого Криму вражають пусткою
Пляжі окупованого Криму вражають пусткою / Фото з відкритих джерел

У мережі показали нові фотографії пляжів з окупованого Російською Федерацією Криму, які вражають відсутністю туристів, незважаючи на літній відпочивальний сезон.

Відповідні світлини оприлюднили на сторінці "КРЫМский бандеровец" у Twitter.

Читайте також: Напівпорожні пляжі і Путін: окупований Крим показали у промовистих фото

Крим. Середина червня. Міст збудовано. Відпочивальників немає,
– йдеться у підписі до фото.

Відзначається, що знімки зроблені у селищі Новофедорівка 17 червня. 

"Повітря +29 градусів тепла, вода +23 градуси тепла. Може, тому що мало хто бажає відпочивати на військовому полігоні?", – додали у спільноті.

Так, на світлинах видно, що на кримському пляжі за сприятливої погоди ледве нараховується десяток людей.


Окупований Крим вразив відсутністю туристів


Пляжний сезон в окупованому Криму

 

Теги: Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини України відпочинок
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сьогодні, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 8
У Росії ведмідь накинувся на дресирувальника під час виступу цирку: моторошне відео
сьогодні, 09:39 У Росії ведмідь накинувся на дресирувальника під час виступу цирку: моторошне відео
1193
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Як фінал Ліги Чемпіонів вплинув на імідж України: враження фанів
сьогодні, 09:48 Як фінал Ліги Чемпіонів вплинув на імідж України: враження фанів
Олена Кук 1066
Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
сьогодні, 08:40 Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
Ольга Черненко 1275
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук