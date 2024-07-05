Это студенты, которые паяют дроны, разрабатывают системы компьютерного зрения и создают ИИ-модели для борьбы с российскими фейками и ИПСО.

Смотрите также 778 единиц техники за 2 недели: "Армия дронов" продолжает наносить адские потери врагу

Часть этих будущих стартаперов разработала и представила собственные решения на хакатоне от Минцифры и ряда университетов - КПИ, ХНУРЭ и Львовской политехники. Хакатон стал частью летней школы по искусственному интеллекту AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation, которая собрала около 600 слушателей со всей страны.

Каждая идея, представленная на хакатоне, имеет потенциал когда-то стать на вооружение Сил безопасности и обороны и спасать жизни украинских защитников. Хакатон показал, что в Украине растет новое поколение инженеров, которые смогут усилить наш defense tech. Часть участников сможет продолжить работу над своими проектами с профильными экспертами и поделиться идеями с кластером Brave1,

– рассказывает Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации.

Перед хакатоном участники неделю слушали лекции по трем направлениям – аппаратное обеспечение дронов (hardware), программное обеспечение беспилотников (software) и построение моделей для выявления дезинформации. Разработчики прокачали навыки по сбору и подготовке к полету FPV-дронов, углубились в принципы работы компьютерного зрения и алгоритмы ИИ для анализа больших массивов данных.

За два дня участники разработали 21 оборонную технологию. Рассказываем о самых интересных разработках:

Система для противодействия дезинформации. С помощью ИИ модель анализирует тексты на инфоресурсах и классифицирует данные по категориям "агрессивный", "нейтральный", "спам" и тому подобное. На основе процента "токсичного" контента система определяет, является ли источник вредным. Специальное "маскировочное" покрытие для разведывательных и deepstrike дронов. Пленка отражает сигнал от поверхности БПЛА и уменьшает заметность "птичек" на вражеских радарах. Технология автонаведения дронов-камикадзе на движущуюся цель. Разработка легка в использовании: когда оператор увидел и идентифицировал объект, ему достаточно дать системе команду ее отработать. Дрон самостоятельно будет держать цель в фокусе благодаря компьютерному зрению, а автопилот будет направлять камикадзе на выбранный объект. Дешевый массовый наземный дрон Rusoriz. Платформа может перевозить боекомплекты, еду, а также использоваться для сброса противотанковых мин и подрыва крупной техники. Средство для шифрования аналогового сигнала FPV-дрона. Благодаря этой технологии враг не сможет перехватить картинку с беспилотника. Средство накладывает на видео с камеры FPV псевдослучайный шум и таким образом запутывает врага. Разработка поможет сохранить жизнь оператора дрона, ведь враг не сможет проследить по видео место его пребывания. Браслет с голосовым ИИ-помощником для оказания первой медицинской помощи в боевых условиях. Главная ценность для военных – возможность получить быстрый доступ к медицинской информации в критической ситуации. ИИ работает в формате диалога: помощник отвечает на вопросы, а также может задавать собственные вопросы на уточнения.

Во время питчинга большинство команд сразу указывала на направления дальнейшего совершенствования продуктов, ведь для многих двухдневный марафон стал стартом для работы над собственным продуктом.

Напомним, что в недавно опубликованном документе "Белая книга по регулированию ИИ в Украине" говорится о том, что пока использование искусственного интеллекта в сфере обороны останется вне регулирования.

Поскольку defense-tech разработки на основе ИИ помогают украинским воинам бороться с врагом на передовой, ближайшее время государство не планирует регулировать ИИ для военных нужд на законодательном уровне.