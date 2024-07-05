Це студенти, які паяють дрони, розробляють системи комп‘ютерного зору та створюють ШІ-моделі для боротьби з російськими фейками та ІПСО.

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Частина цих майбутніх стартаперів розробила і презентувала власні рішення на хакатоні від Мінцифри та низки університетів — КПІ, ХНУРЕ та Львівської політехніки. Хакатон став частиною літньої школи зі штучного інтелекту AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation, яка зібрала близько 600 слухачів з усієї країни.

Кожна ідея, представлена на хакатоні, має потенціал колись стати на озброєння Сил безпеки й оборони та рятувати життя українських захисників. Хакатон показав, що в Україні росте нове покоління інженерів, які зможуть посилити наш defense tech. Частина учасників зможе продовжити роботу над своїми проєктами з профільними експертами і поділитися ідеями з кластером Brave1,

– розповідає Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації.

Перед хакатоном учасники тиждень слухали лекції за трьома напрямами – апаратне забезпечення дронів (hardware), програмне забезпечення безпілотників (software) та побудова моделей для виявлення дезінформації. Розробники прокачали навички зі збору та підготовки до польоту FPV-дронів, заглибилися в принципи роботи комп‘ютерного зору й алгоритми ШІ для аналізу великих масивів даних.

За два дні учасники розробили 21 оборонну технологію. Розповідаємо про найцікавіші розробки:

Система для протидії дезінформації. За допомогою ШІ модель аналізує тексти на інфоресурсах та класифікує дані за категоріями "агресивний", "нейтральний", "спам" тощо. На основі відсотка "токсичного" контенту система визначає, чи є джерело шкідливим. Спеціальне "маскувальне" покриття для розвідувальних та deepstrike дронів. Плівка відбиває сигнал від поверхні БПЛА і зменшує помітність "пташок" на ворожих радарах. Технологія автонаведення дронів-камікадзе на рухому ціль. Розробка легка у використанні: коли оператор побачив та ідентифікував об‘єкт, йому достатньо дати системі команду її відпрацювати. Дрон самостійно триматиме ціль у фокусі завдяки комп‘ютерному зору, а автопілот скеровуватиме камікадзе на обраний об‘єкт. Дешевий масовий наземний дрон Rusoriz. Платформа може перевозити боєкомплекти, їжу, а також використовуватися для скиду протитанкових мін і підриву великої техніки. Засіб для шифрування аналогового сигналу FPV-дрона. Завдяки цій технології ворог не зможе перехопити картинку з безпілотника. Засіб накладає на відео з камери FPV псевдовипадковий шум і в такий спосіб заплутує ворога. Розробка допоможе зберегти життя оператора дрона, адже ворог не зможе простежити по відео місце його перебування. Браслет з голосовим ШІ-помічником для надання першої медичної допомоги в бойових умовах. Головна цінність для військових — можливість отримати швидкий доступ до медичної інформації у критичній ситуації. ШІ працює у форматі діалогу: помічник відповідає на запитання, а також може ставити власні питання на уточнення.

Під час пітчингу більшість команд одразу вказувала на напрями подальшого вдосконалення продуктів, адже для багатьох дводенний марафон став стартом для роботи над власним продуктом.

Нагадаємо, що в нещодавно опублікованому документі "Біла книга з регулювання ШІ в Україні" йдеться про те, що наразі використання штучного інтелекту у сфері оборони залишиться поза регулюванням.

Оскільки defense-tech розробки на основі ШІ допомагають українським воїнам боротися з ворогом на передовій, найближчим часом держава не планує регулювати ШІ для військових потреб на законодавчому рівні.