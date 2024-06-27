Окрім того, ворог також із 10 по 24 червня втратив 330 одиниць особового складу завдяки зусиллям захисників з "Армії дронів".

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"Армія дронів" добре відпрацювала по ворогу за 2 тижні

Федоров навів дані ударних підрозділів, яким передають безпілотники в межах "Армії дронів". За словами міністра, захисники, які беруть участь в ініціативі, щоденно знищують російську техніку, а міністерство, своєю чергою, щотижня публікує їхні результати.

"Пташки" підбивають ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерію, склади з боєприпасами й опорні пункти та знижують бойовий потенціал ворога,

– написав Федоров.

За даними, які опублікував глава Мінцифри, можна побачити, що "Армії дронів" за 2 тижні вдалося вразити 777 опорних пунктів росіян. Окрім того, ворог лишився без 51 танка, 73 бойових броньованих машин і 175 гармат.

Також знищено, 18 САУ, 26 складів боєкомплектів і палива та 4 РСЗВ ворога.



Втрати, які завдала "Армія дронів" ворогу із 10 по 24 червня / Фото Мінцифри



Федоров також зазначив, що міністерство працює, щоб у Сил оборони було більше технологій та інновацій. Адже це має стати кількісною і якісною перевагою українських військових над ворогом.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ворог за минулу добу втратив ще 1 260 одиниць особового складу. Тож загалом від початку вторгнення Росія втратила у війні проти України 539 320 своїх військових.