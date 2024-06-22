Завдяки цьому вдається значно знизити ризики для життя українських військових. Відомо, що зусиллями новітнього робота було врятовано понад сотню бійців.

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Як роботи рятують життя українських військових

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що для евакуації пораненого з поля бою зазвичай потрібно щонайменше двоє людей, що є дуже небезпечним через можливість ворожого вогню.

Як працює Воля-Е: дивіться відео

Завдяки роботу Воля-Е військові можуть здійснювати евакуацію дистанційно, перебуваючи в безпеці на відстані до трьох кілометрів. Робот має гусениці, що забезпечують високу прохідність, розганяється до максимальної швидкості 12 кілометрів на годину та є компактним і легким для перевезення у багажнику позашляховика.

Військові вже активно ним користуються, і загалом завдяки роботу військові однієї з бригад евакуювали понад сотню поранених та загиблих, багато з яких було неможливо вивезти іншим способом. Наприклад, наприкінці минулого року протягом тижня боїв на Донецькому напрямку робот Воля-Е евакуював близько 20 поранених військових,

– повідомив Федоров.

Окрім евакуації поранених, Воля-Е також підвозить боєприпаси вагою до 150 кг. Це один із роботів, на які збирає кошти UNITED24.

"Донатьте, щоб у бійців було більше технологій, які рятують життя", – наголосив міністр.