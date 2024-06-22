Благодаря этому удается значительно снизить риски для жизни украинских военных. Известно, что усилиями новейшего робота было спасено более сотни бойцов.

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Как роботы спасают жизни украинских военных

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что для эвакуации раненого с поля боя обычно нужно как минимум два человека, что очень опасно из-за возможности вражеского огня.

Как работает Воля-Е: смотрите видео

Благодаря роботу Воля-Е военные могут осуществлять эвакуацию дистанционно, находясь в безопасности на расстоянии до трех километров. Робот имеет гусеницы, обеспечивающие высокую проходимость, разгоняется до максимальной скорости 12 километров в час и является компактным и легким для перевозки в багажнике внедорожника.

Военные уже активно им пользуются, и в целом благодаря работе военные одной из бригад эвакуировали более сотни раненых и погибших, многие из которых было невозможно вывезти другим способом. Например, в конце прошлого года в течение недели боев на Донецком направлении робот Воля-Е эвакуировал около 20 раненых военных,

– сообщил Федоров.

Кроме эвакуации раненых, Воля-Е также подвозит боеприпасы весом до 150 кг. Это один из роботов, на которые собирает средства UNITED24.

"Донатьте, чтобы у бойцов было больше технологий, которые спасают жизни", – подчеркнул министр.