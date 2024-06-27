Тим часом загальна кількість втрат серед особового складу Росії перевалила за 539 тисяч. Генштаб зауважив, що дані ще уточнюються.

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Втрати ворога на фронті

За минулу добу ворог втратив ще 1 260 особового складу.

Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України 539 320 своїх військових вбитими і пораненими.

Також ЗСУ знищили багато російської техніки. Зокрема: