Тим часом загальна кількість втрат серед особового складу Росії перевалила за 539 тисяч. Генштаб зауважив, що дані ще уточнюються.
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Втрати ворога на фронті
За минулу добу ворог втратив ще 1 260 особового складу.
Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України 539 320 своїх військових вбитими і пораненими.
Також ЗСУ знищили багато російської техніки. Зокрема:
- танків – 8 042,
- бойових броньованих машин – 15 459,
- артилерійських систем – 14 363,
- РСЗВ – 1 108,
- засобів ППО – 868,
- літаків – 359,
- гелікоптерів – 326,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11459,
- крилатих ракет – 2 324,
- кораблів та катерів – 28,
- підводний човен – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 468,
- спеціальної техніки – 2420.