Тим часом загальна кількість втрат серед особового складу Росії перевалила за 539 тисяч. Генштаб зауважив, що дані ще уточнюються.

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Втрати ворога на фронті

За минулу добу ворог втратив ще 1 260 особового складу.

Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України 539 320 своїх військових вбитими і пораненими.

Також ЗСУ знищили багато російської техніки. Зокрема:

  • танків – 8 042,
  • бойових броньованих машин – 15 459,
  • артилерійських систем – 14 363,
  • РСЗВ – 1 108,
  • засобів ППО – 868,
  • літаків – 359,
  • гелікоптерів – 326,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11459,
  • крилатих ракет – 2 324,
  • кораблів та катерів – 28,
  • підводний човен – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 468,
  • спеціальної техніки – 2420.