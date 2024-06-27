Между тем общее количество потерь среди личного состава России перевалило за 539 тысяч. Генштаб отметил, что данные еще уточняются.
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Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. В частности за минувшие сутки враг потерял более тысячи своих военных и более сотни единиц техники.
Между тем общее количество потерь среди личного состава России перевалило за 539 тысяч. Генштаб отметил, что данные еще уточняются.
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