Кроме того, враг также с 10 по 24 июня потерял 330 единиц личного состава благодаря усилиям защитников из "Армии дронов".

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"Армия дронов" хорошо отработала по врагу за 2 недели

Федоров привел данные ударных подразделений, которым передают беспилотники в рамках "Армии дронов". По словам министра, защитники, участвующих в инициативе, ежедневно уничтожают российскую технику, а министерство, в свою очередь, еженедельно публикует их результаты.

"Пташки" подбивают вражеские танки, боевые бронированные машины, артиллерию, склады с боеприпасами и опорные пункты и снижают боевой потенциал врага,

– написал Федоров.

По данным, которые опубликовал глава Минцифры, можно увидеть, что "Армии дронов" за 2 недели удалось поразить 777 опорных пунктов россиян. Кроме того, враг остался без 51 танка, 73 боевых бронированных машин и 175 пушек.

Также уничтожено, 18 САУ, 26 складов боекомплектов и топлива и 4 РСЗО врага.



Потери, которые нанесла "Армия дронов" врагу с 10 по 24 июня / Фото Минцифры



Федоров также отметил, что министерство работает, чтобы у Сил обороны было больше технологий и инноваций. Ведь это должно стать количественным и качественным преимуществом украинских военных над врагом.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что враг за минувшие сутки потерял еще 1 260 единиц личного состава. Поэтому в целом с начала вторжения Россия потеряла в войне против Украины 539 320 своих военных.