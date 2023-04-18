Весна – это период, когда животные, в частности летучие мыши, просыпаются с зимней спячки. В это время следует быть очень аккуратным, ведь рукокрылая мышь может даже укусить.

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Что известно об инциденте в Броварах

Собственно, в понедельник, 17 апреля, местные СМИ Броваров в Киевской области проинформировали, что в парке "Победа" мужчину искусала летучая мышь.

Сослались медиа на директора Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля профилактики болезней МЗ Украины" Елену Левченко. Она подняла этот вопрос во время оперативного совещания.

В настоящее время мужчина получает антирабическое лечение,

– говорится в источнике.

Кроме того, там отмечено, что это далеко не первый случай, когда домашние или бездомные животные кусают людей.

Обратите внимание! Если с вас укусила летучая мышь, собака или какое-то другое существо, следует обязательно обратиться к врачам за медицинской помощью.

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