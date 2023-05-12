Украинские военнослужащие постоянно находятся на островах Херсона. Бои там продолжаются уже не первый месяц. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Никитенко - редактор херсонского вебсайта "Мост".

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Обстрелы продолжаются уже полгода

Среди районов, где происходят боевые столкновения вблизи Херсона, называют острова в дельте Днепра. Среди них, в частности, остров Большой Потёмкинский. На карте боевых действий он фактически разделен. На нем присутствуют как оккупанты, так и украинские подразделения.

Бои там продолжаются постоянно. Рассказы начались около месяца назад, но мы все знаем, что наши ДРГ зашли туда почти одновременно с освобождением Херсона. Наши военные постоянно там,

– подчеркнул Сергей Никитенко.

Несмотря на то, что острова расположены недалеко от Херсона, в самом городе боев неслышно. Все потому, что Великий Потёмкинский находится за Карантинным островом. Журналистов туда не допускают. Это красная зона, в которой очень опасно. Район очень сильно обстреливается уже около 6 месяцев.

"Мы слышим, как обстреливают микрорайон, но физически островов (боев там – 24 Канал) мы не можем слышать. Острова там не классические в нашем представлении, они наплавные. У них нет земельной основы – это огромные переплетения корней. Там есть дачные поселения, но они не могут быть укреплениями", – объяснил редактор.

По ограниченной информации от украинских военных, они контролируют большое количество этих плавней.

Сергей Никитенко о ситуации на островах Днепра: смотрите видео

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