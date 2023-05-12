Українські військовослужбовці постійно перебувають на островах Херсонщини. Бої там тривають уже не перший місяць. Про це 24 Каналу розповів Сергій Нікітенко — редактор херсонського вебсайту "Мост".

Дивіться також Друга серія серіалу "стрілянина у Херсоні", – ОК "Південь" про ситуацію у Новій Каховці

Обстріли тривають уже пів року

Серед тих районів, де відбуваються бойові зіткнення поблизу Херсона, називають острови у дельті Дніпра. Серед них, зокрема, острів Великий Потьомкінський. На карті бойових дій він фактично поділений. На ньому присутні як окупанти, так і українські підрозділи.

Бої там тривають постійно. Розповіді почались десь місяць тому, але ми всі знаємо, що наші ДРГ зайшли туди майже одночасно зі звільненням Херсона. Наші військові постійно там,

– наголосив Сергій Нікітенко.

Попри те, що острови розташовані неподалік Херсона, в самому місті боїв не чутно. Усе тому, що Великий Потьомкінський є за Карантинним островом. Журналістів туди не допускають. Це червона зона, у якій дуже небезпечно. Район дуже сильно обстрілюють вже близько 6 місяців.

"Ми чуємо, як обстрілюють мікрорайон, але фізично островів (боїв там – 24 Канал) ми не можемо чути. Острови там не класичні в нашому уявленні, вони наплавні. В них немає земельної основи – це величезні переплетіння коріння. Там є дачні поселення, але вони не можуть бути укріпленнями", – пояснив редактор.

За обмеженою інформацією від українських військових, вони контролюють велику кількість цих плавнів.

Сергій Нікітенко про ситуацію на островах Дніпра: дивіться відео

Що відбувається на островах Херсонщині: головне