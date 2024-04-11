Об этом 24 Каналу отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. При этом враг экономит эти ресурсы, в частности, бронетехнику, откладывая "до лучших времен".

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"В штурмах не участвует бронетехника и враг экономит на этом. Сейчас преобладают человеческие штурмы, где идет исключительно пехота без прикрытия и использования техники", – отметила она.

Впрочем, усиления уже существующих групп или создания новых не наблюдается. Сейчас происходит определенная дислокация подразделений в составе самой группировки, которые заменяют друг друга на линии боевого соприкосновения.

Какую тактику применяет враг

По словам Гуменюк, оккупанты меняют тактику, ища новые подходы. Так, пока преобладают именно так называемые "пешие штурмы".

Россияне пробовали атаковать более разветвленными количествами групп и более компактными, где было меньше отделения. Таким образом фиксировалось 13 – 16 штурмов за сутки. Это свидетельствует о том, что они пытались рассредоточить усилия украинских защитников, максимально активизировать их на разных участках фронта и перегрузить подразделения.

Хотя они (россияне – 24 канал) находятся в постоянном "творческом поиске" результативной тактики, их попытки пока неудачны. Наша оборона выдержала, мы закрепились на позициях, продолжаем работать над расширением плацдармов,

– рассказала Гуменюк.

Зато враг продолжает нести потери. В последние дни они несколько возросли.

"Если раньше мы фиксировали почти стабильно минус 60% от штурмовых групп, когда оккупанты идут на такие активные действия, то сейчас отминусовуем 70 – 80% личного состава штурмовых групп", – объяснила она.

Более того – россияне имеют определенные сложности с формированием дополнительных своих штурмовых подразделений. Это связано с тем, что их личный состав демотивирован и понимает: это билет в один конец.

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