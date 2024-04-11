Про це 24 Каналу зазначила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. При цьому ворог економить ці ресурси, зокрема, бронетехніку, відкладаючи "до кращих часів".

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"В штурмах не бере участь бронетехніка і ворог економить на цьому. Зараз переважають людські штурми, де йде винятково піхота без прикриття і використання техніки", – зауважила вона.

Утім, підсилення вже наявних груп чи створення нових не спостерігається. Наразі відбувається певна дислокація підрозділів у складі самого угрупування, які замінюють один одного на лінії бойового зіткнення.

Яку тактику застосовує ворог

За словами Гуменюк, окупанти змінюють тактику, шукаючи нові підходи. Так, наразі переважають саме так звані "піші штурми".

Росіяни пробували атакувати більш розгалуженими кількостями груп і більш компактними, де було менше відділення. Таким чином фіксувалося 13 – 16 штурмів за добу. Це свідчить про те, що вони намагалися розосередити зусилля українських захисників, максимально активізувати їх на різних ділянках фронту і перевантажити підрозділи.

Хоча вони (росіяни – 24 Канал) перебувають в постійному "творчому пошуку" результативної тактики, їх спроби поки що невдалі. Наша оборона витримала, ми закріпилися на позиціях, продовжуємо працювати над розширенням плацдармів,

– розповіла Гуменюк.

Натомість ворог продовжує зазнавати втрат. Останніми днями вони дещо зросли.

"Якщо раніше ми фіксували майже стабільно мінус 60% від штурмових груп, коли окупанти ідуть на такі активні дії, то зараз відмінусовуємо 70 – 80% особового складу штурмових груп", – пояснила вона.

Ба більше – росіяни мають певні складнощі з формуванням додаткових своїх штурмових підрозділів. Це пов'язано з тим, що їхній особовий склад демотивований і розуміє: це квиток в один кінець.

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