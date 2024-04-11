Про це повідомляє місцева влада. Тривогу на Харківщині оголосили о 14:19, передає 24 Канал.

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Ворог вкотре атакував Харків

На Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілів з боку російських військових. О 14:25 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по місту й закликав харків'ян перебувати в укриттях.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов написав, що у місті пролунало кілька вибухів.

Вже кілька вибухів, прошу всіх бути обережними!

– закликав він.

Після вибухів у Харкові тривога поширилася й на інші області – Сумську, Полтавську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку області. Повітряні сили о 14:35 повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Окупанти атакували Харківщину уночі