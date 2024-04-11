Про це повідомляє місцева влада. Тривогу на Харківщині оголосили о 14:19, передає 24 Канал.
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Ворог вкотре атакував Харків
На Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілів з боку російських військових. О 14:25 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по місту й закликав харків'ян перебувати в укриттях.
Згодом мер Харкова Ігор Терехов написав, що у місті пролунало кілька вибухів.
Вже кілька вибухів, прошу всіх бути обережними!
– закликав він.
Після вибухів у Харкові тривога поширилася й на інші області – Сумську, Полтавську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку області. Повітряні сили о 14:35 повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Окупанти атакували Харківщину уночі
- Під час масованої атаки 11 квітня ворог цинічно атакував Харківщину, запустивши 12 ракет із ЗРК С-300/С-400. Російські військові били по критичній інфраструктурі міста.
- Олег Синєгубов розповів, що уночі ворог бив не лише по енергетичних об'єктах. Також уражені об'єкти житлової інфраструктури, адміністративні будівлі. Дивом ніхто не постраждав під час нічних обстрілів.
- Унаслідок атаки без електропостачання залишилися близько 240 тисяч абонентів Харківщини. Також тимчасово не працювало метро – лише як укриття. У місті розгорнули понад 150 "Пунктів незламності", щоб містяни могли отримати усе необхідне.