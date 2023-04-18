Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, ситуация на левобережье критическая. Людей спасают собственные огороды и поля, из которых можно прокормиться.

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Заработать там практически невозможно. Тем более оккупанты продолжают "воевать" с оборотом гривны.

Люди получают соцвыплаты и пенсии от Украины в гривне. Оккупанты пытаются заблокировать любой оборот гривны. Даже угрожают арестом,

– отметил Хлань.

Оккупанты требуют, чтобы все брали российские паспорта

Как рассказал Хлань, захватчики пытаются принудительно паспортизировать оставшихся на оккупированной территории Херсонщины людей. Угрожают, что заберут имущество, если житель не получит российский паспорт.

Как живут люди на оккупированной части Херсона – рассказал Хлань: смотрите видео

Оккупанты уже проводят обыски в населенных пунктах, чтобы идентифицировать тех, кто не получил российский паспорт. Они даже дают определенный срок – если в следующий раз придут и не будет российского паспорта, то людей могут и задержать.

– заметил Хлань.

Также оккупанты пытаются выселить людей, проживающих в населенных пунктах вдоль побережья Днепра. Они предлагают жилищные сертификаты или просто деньги, чтобы вывезти на территорию России. Преимущественно людей депортируют в депрессивные регионы, расположенные за Уральскими горами.

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