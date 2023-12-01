Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против Украины. За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения.

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Силы обороны дают врагу отпор

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается неизменной.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на другие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Силы обороны отразили 7 атак.

Ситуация поблизости Купянская: смотрите карту

На Лиманском направлении наши защитники отразили 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области. Там силами обороны отбиты 6 атак.

На Бахмутском направлении россияне пытаются наступать вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки. Украинские воины отразили 24 атаки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике.

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите карту

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Для этого россияне привлекают авиацию. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника у Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Силы обороны отразили 20 атак.

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите карту

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 10 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботиного Запорожской области. Также наши воины отбили 4 атаки окупантов возле Вербового Запорожской области.

Враг пытался наступать на Запорожье: смотрите карту

На Мелитопольском направлении наши воины продолжают ведение наступательной операции и наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Наши воины работают по врагу