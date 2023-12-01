Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против Украины. За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения.

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Силы обороны дают врагу отпор

Ситуация поблизости Купянская: смотрите карту

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите карту

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите карту

Враг пытался наступать на Запорожье: смотрите карту

Наши воины работают по врагу

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 1 – по зенитно – ракетному комплексу противника.
  • Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 зенитно-ракетных комплексов, 2 состава боеприпасов, 1 радиолокационную станцию и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.