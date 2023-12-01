Росія продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

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Сили оборони дають ворогу відсіч

Ситуація поблизу Куп'янська: дивіться карту

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться карту

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться карту

Ворог намагався наступати на Запоріжжі: дивіться карту

Наші воїни працюють по ворогу

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 1 – по зенітно – ракетному комплексу противника.
  • Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 зенітно – ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів, 1 радіолокаційну станцію та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.