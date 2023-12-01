Росія продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

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Сили оборони дають ворогу відсіч

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається незмінною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп'янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Сили оборони відбили 7 атак.

Ситуація поблизу Куп'янська: дивіться карту

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області. Там силами оборони відбито 6 атак.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються наступати поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Українські воїни відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться карту

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Для цього росіяни залучають авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Сили оборони відбили 20 атак.

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться карту

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші оборонці відбили 10 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші воїни відбили 4 атаки окупантів біля Вербового Запорізької області.

Ворог намагався наступати на Запоріжжі: дивіться карту

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують ведення наступальної операції та завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Наші воїни працюють по ворогу