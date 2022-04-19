Левобережная часть Мариуполя фактически отрезана от других районов, – советник мэра Мариуполя

Россияне постоянно пытаются показать, что они взяли что-то под контроль, но им не удается. Мариуполь стал сплошной линией фронта, поэтому трудно сказать, кто и что контролирует.

Об этом рассказал Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя в эфире 24 канала. Он также отметил, что на "Азовсталь" действительно сбрасывают сверхтяжелые противобункерные бомбы.

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Сегодня левобережная часть Мариуполя отрезана от трех других районов. Жители не могут, к сожалению, попасть хоть куда-нибудь, отмечает Андрющенко.

Мы наблюдаем за ситуацией, нам действительно помогает то, что не все районы контролируют рашисты, поэтому установление тотального контроля проваливается,

– убежден советник мэра Мариуполя.

Напомним, что российские оккупанты сбрасывают на "Азовсталь" сверхтяжелые авиабомбы. В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских, в основном это женщины и дети. Враг предлагал защитникам Маруполя сдаться – они отказались.

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Про це розповів Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя у ефірі 24 каналу. Він також зазначив,що на "Азовсталь" справді скидають надважкі протибункерні бомби.

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Сьогодні лівобережна частина Маріуполя відрізана від інших трьох районів. Мешканці не можуть, на жаль, потрапити хоч-кудись, зазначає Андрющенко.

Ми спостерігаємо за ситуацією, нам справді допомагає те,що не усі райони контролюють рашисти, тому встановлення тотального контролю провалюється,

– переконаний радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, що російські окупанти скидають на "Азовсталь" надважкі авіабомби. У підземних укриттях металургійного комбінату перебувають не менш як 1 000 цивільних, здебільшого це жінки та діти. Ворог пропонував захисникам Маруполя здатись – вони відмовилися.

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