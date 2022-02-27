На утро на левом берегу Киева радиационный фон в норме. Зафиксирован показатель 0,14 – 0,16 мкЗв/час при норме 0,26 мкЗв/час.

В КГГА киевлян просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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Ранее в ГСЧС рассказали оперативную информацию о пожаре хранилища с нефтепродуктами в Киевской области. По их словам, угрозы для людей нет.

Враг пытается атаковать столицу. Однако в Киеве спокойно, ситуацию полностью контролируют украинская армия и тероборона.

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