На левом берегу Киева радиационный фон в норме
27 февраля 2022 , 10:04Читати новину українською
Источник:КГГА
На утро на левом берегу Киева радиационный фон в норме. Зафиксирован показатель 0,14 – 0,16 мкЗв/час при норме 0,26 мкЗв/час.
В КГГА киевлян просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
К теме В Киеве военные отстреливают вражеские ДРГ, – Данилов
Ранее в ГСЧС рассказали оперативную информацию о пожаре хранилища с нефтепродуктами в Киевской области. По их словам, угрозы для людей нет.
Враг пытается атаковать столицу. Однако в Киеве спокойно, ситуацию полностью контролируют украинская армия и тероборона.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.