BIG TEST: тест-драйв гибридного Lexus UX

Самый маленький и самый доступный "Лексус" приберег немало других "козырей". Это и незаурядная внешность, и комфортная подвеска, и очень скромный аппетит.

Lexus UX появился в продаже в прошлом году, но уже получил "народное" название "УХ". И здесь есть чему удивляться. По сути, он пришел на смену гибридному хетчбеку СТ200h, но по духу – это другой автомобиль. Он стал кроссовером, поэтому название получил из слов Urban (городской) и Х (кроссовер).

Есть на что смотреть

Дизайн UX оригинальный – формы кузова такие, будто самураи катанами обсекли. Гляньте на эти рубленые формы, прямоугольные арки колес, прикрытые грубоватой формы внедорожным обвесом. Кстати, двери и крылья изготовлены из сплава алюминия, а двери багажника - из композитных материалов. Но самый "огонь" — это задняя часть. И не из-за вот этого цвета хурмы, который "Лексус" называет пылающий сердолик. Здесь у машины явно проявляются "плечи", вершины которых украшены фонарями с плавниками. Кстати, они выполняют аэродинамическую функцию, улучшая стабильность на высоких скоростях. Ну и задние фонари соединены полосой из 120 светодиодов толщиной в 3 см.

Читайте также: тест-драйв MINI JCW

В салоне все не так радикально – сразу узнается фирменный стиль "Лексуса". Только приборы и кнопки немного уменьшены. Впервые для Lexus здесь новая текстура отделки, восходящую к волокнистой структуре японской бумаги «васИ».

Над центральною консолью - 10,3-дюймовый экран, на который может выводиться картинка с 4-ех камер. На козырьке панелей – крутилка смены режимов езды и отключения ESP. За селектором коробки передач есть полочка для бесконтактной зарядки смартфона.

Если на передних сидениях места хватает и пассажирам, и водителю, то сзади самим за собой – уже впритык. А багажник вообще маловат – всего на 220 литров. Ведь здесь в подполье батарея. Поэтому багажник на крыше пригодится не только чтобы на отдых ездить, но и просто в супермаркет. А еще в багажнике есть "барсетка", которая вмещает сложенную шторку багажника. Если она не нужна, то просто лежит в сумочке и места много не занимает.

И едет, и экономит

У нас на тесте - топовый гибридный Lexus UX 250h. У него гибридная силовая установка четвертого поколения. В ее состав входит тот же новый мотор Dynamic Force, но с увеличенной до 14:1 степенью сжатия и сниженной до 145 л.с. мощностью. Вместе с электромотором отдача достигает 178 л.с., и электромотор тут достаточно сильный - 80 киловатт или 109 сил и 202 Нм тяги. У бензинового двигателя всего 188 Нм.

Помощь электромотора чувствуешь в любом режиме. Правда, "Спорт" мне не очень понравился, слишком часто загоняет мотор в высокие обороты, а вот выигрыш в динамике не такой уж выразительный. Лучше просто включить спортивный режим трансмиссии.

Читайте также: BMW M2 Competition: купе, від якого перехоплює дух

Новая эра

Понятно, что самый новый "Лексус" под завязку напичкан электроникой. Но не всегда она работает корректно. Да, комплексная система безопасности Lexus Safety System+ второго поколения теперь даже в темноте распознает пешеходов или животных и при необходимости тормозит. Но если сдаешь задом, она слишком чувствительна. Иногда даже пугает меня до чертиков. Например, стоит при езде назад недалеко появится пешеходу или машине, он тормозит в пол так, что козырьки открываются. И ничего сделать не можешь – приходится стоять, хотя преграды далеко и даже не идут в твою сторону.

В целом, Lexus UX 250h оставил впечатление очень инновационного, современного автомобиля, который как нельзя лучше подходит для украинских городов. И да, он совсем не "женский", разве что с таким ярким цветом. А в расцветке посерьезнее – очень даже мужской или семейный автомобиль на каждый день.

Автор: Сергей Волощенко.