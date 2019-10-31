BIG Test: MINI з приставкою JCW – Clubman і Сountryman

Найпотужніші і найшвидші і з усіх MINI: який з них краще?

Як і у багатьох народів, у британців є чарівні слова з трьох букв. Наприклад, JCW – скорочення від John Cooper Works. Так у Міні називають найбільш заряджені версії. Яка з них швидша, красивіша та практичніша? Зробимо порівняльний тест.

MINI JCW Clubman

Почнемо з гарячого універсала JCW Clubman. Але ні, британці його називають шестидверним хетчбеком. Чому шестидверним? Тому що ззаду у Clubman не одна, а цілих двоє розкривних дверей. Як у шафки домашнього бару – відкриваєш одну дверку, а потім другу. Впевнений, що половину з 50 тисяч євро, які за нього просять, можна було б заплатити тільки за ці чарівні задні двері. А ще за ліхтарі з малюнком британського прапора.

Тобто MINI JCW Clubman – найбільш британський з британських автомобілів. Йому не вистачає хіба що "Біг Бена" на капоті. Хоча і спереду "Клабмен" не промах. У нього нові світлодіодні фари з обідком – трохи жалібні, але дуже симпатичні і виразні.

MINI JCW Countryman

Цей автомобіль більш звичний українцям – таких машинок на наших дорогах багато. Адже Countryman – тільки в назві "сільський житель", а насправді дуже навіть міський кросовер. Причому найзручніший з лінійки MINI. Це видно навіть по шинах. У "Кантрімена" шини великі, але досить високі, 225/45 R19. А у "Клабмена" більш спортивні і низькі – 225/35 R19 – на таких крутіше під'їжджати до клубів і ресторанів.

Та й виглядає Countryman старшим – він на 11 см вище "тусовщика", а кліренс – 16,5 см проти 14 см у "Клабмена". До того ж в практичності Countryman на висоті – в нього зручніше сідати, в салоні просторіше, хоча матеріали і обробка практично однакові.

Куди я потрапив?

Коли сідаєш в будь-який MINI, все здається не таким, так зазвичай. Спершу навіть здається, що для того, щоб зорієнтуватися в кокпіті цього автомобіля, потрібен путівник. Все незвично. "Тарілка" побільше – це центральний монітор, поменше за кермом – спідометр з тахометром.

У версії JCW – "ковші" з інтегрованими підголівниками, оббивка з алькантарою, спортивне кермо JCW з пелюстками, чорна стеля, проекція логотипу з дзеркала, з боку водія аудіосистема преміум-класу harman kardon, та й взагалі – відразу відчувається, що сидиш в преміум автомобілі. Все-таки власник марки – концерн BMW, і це відчувається.

Обидві машини озброєні новими дволітровими турбочетвірками на 306 сил і 450 ньютон-метрів тяги. Це найпотужніші Mini за всю 60-річну історію бренду! Адже в порівнянні з попереднім мотором JCW потужність зросла відразу на 75 к.с. і 100 Н•м. І це все з дволітрового турбомотора!

При вазі "Клабмена" в 1550 кіло на кожну силу доводиться всього 5 кіло. Відповідно і динаміка завидна – 4,9 секунди до сотні. Повний привід, спортивний автомат на 8 передач, спортрежим. Нітрохи не повільніше багатьох суперкарів. А "Кантрімен" найповільніше на 3 десятих секунди. І наші заміри показують, що це реальні показники. Але ми не повірили і влаштували між ними драг-рейсинг. Все вірно – в заїзді на 400 метрів MINI JCW Clubman майже на корпус випередив "Кантрімен".

Як розганяються MINI JCW Clubman і JCW Countrymen, дивіться у відео:

Для кого ці машини?

Вони разом коштують під 100 тисяч євро. При тому, що творець перших MINI Алек Іссігоніс проектував їх як найдоступніший транспорт для англійців. Тепер пора міняти назву на Максі?

У MINI JCW Clubman базова ціна – 43 690 євро, JCW Countrymen – від 44 440 євро, а наша коштує 51 000. Тому взяти дві не вийде. І мій вибір – "Кантрімен". Він більш комфортний, практичний, хоч і дорогий. А їде і повертає майже так само, як "Клабмен". Однак це вибір тільки для тих, хто не так сильно, як я, цінує оригінальність. Ви ж пам'ятаєте про ексклюзивні розкривні двері?

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