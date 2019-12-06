BIG TEST: тест-драйв гібридного Lexus UX

Найменший і найдоступніший "Лексус" приберіг чимало інших "козирів". Це і непересічна зовнішність, і комфортна підвіска, і дуже скромний апетит.

Lexus UX з'явився в продажу в минулому році, але вже отримав "народну" назва "УХ". І тут справді є чому дивуватися. По суті, він прийшов на зміну гібридному хетчбеку СТ200h, але по духу – це інший автомобіль. Він став кросовером, тому назву отримав від слів Urban (міський) і Х (кросовер).

Є на що дивитися

Дизайн UX оригінальний – форми кузова такі, ніби самураї катанами обрубали. Погляньте на ці рубані форми, прямокутні арки коліс, прикриті грубуватим пластиком позашляхового обвісу. До речі, двері і крила виготовлені зі сплаву алюмінію, а двері багажника – з композитних матеріалів. Але "родзинка" – це задня частина. І не через оцей колір хурми, який "Лексус" називає палаючий сердолік. Тут у машини явно проявляються "плечі", вершини яких прикрашені ліхтарями з плавниками. До речі, вони виконують аеродинамічну функцію, покращуючи стабільність на високих швидкостях. Ну і задні ліхтарі з'єднані смугою зі 120 світлодіодів товщиною в 3 см.

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У салоні все не так радикально – відразу впізнається фірмовий стиль "Лексуса". Тільки прилади й кнопки трохи зменшені. Вперше для Lexus тут нова текстура обробки, що нагадує волокнисту структуру японського паперу "васі" (з наголосом на останнбому складі).

Над центральною консоллю – 10,3-дюймовий екран, на який може виводитися картинка з 4-ох камер. На козирку панелей – регулятор зміни режимів їзди і відключення ESP. За селектором коробки передач є поличка для безконтактної зарядки смартфона.

Якщо на передніх сидіннях місця вистачає і пасажирам, і водієві, то ззаду сам за собою – вже впритул. А багажник взагалі малуватий – усього на 220 літрів. Адже тут в підпіллі батарея. Тому багажник на даху стане в нагоді не тільки щоб на відпочинок їздити, а й просто в супермаркет.

А ще в багажнику є "барсетка", яка вміщує складену шторку багажника. Якщо вона не потрібна, то просто лежить в сумочці і місця багато не займає.

І їде, і економить

У нас на тесті – топовий гібридний Lexus UX 250h. У нього гібридна силова установка четвертого покоління. До її складу входить той же новий мотор Dynamic Force, але зі збільшеним до 14:1 ступенем стиснення і зниженою до 145 к.с. потужністю. Разом з електромотором віддача досягає 178 л.с., і електромотор тут досить сильний – 80 кіловат або 109 сил і 202 Нм тяги. У бензинового двигуна всього 188 Нм.

Допомогу електромотора відчуваєш в будь-якому режимі. Правда, "Спорт" мені не дуже сподобався, дуже часто заганяє мотор в високі оберти, а ось виграш в динаміці не такий вже виразний. Краще просто включити спортивний режим трансмісії.

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Нова ера

Зрозуміло, що найновіший "Лексус" під зав'язку забитий електронікою. Але не завжди вона працює коректно. Так, комплексна система безпеки Lexus Safety System+ другого покоління тепер навіть в темряві розпізнає пішоходів або тварин і при необхідності гальмує. Але якщо здаєш задом, вона занадто чутлива. Іноді навіть лякає мене до чортиків. Наприклад, варто при їзді назад десь недалеко з'явиться пішоходу або машині, він гальмує в підлогу так, що козирки відкриваються. І нічого зробити не можеш – доводиться стояти, хоча перешкоди далеко і навіть не йдуть в твою сторону.

В цілому, Lexus UX 250h залишив враження дуже інноваційного, сучасного автомобіля, який якнайкраще підходить для українських міст. І так, він зовсім не "жіночий" хіба що з таким яскравим кольором. А в більш серйозному забарвленні – дуже навіть чоловічий чи сімейний автомобіль на кожен день.

Автор: Сергій Волощенко.