16:28
6 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 5 грудня
      Вєсті.UA
      22:46, 5 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Авто 24
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      BIG TEST: тест-драйв гібридного Lexus UX

      60 Читать новость на русском
      Lexus UX

      Найменший і найдоступніший "Лексус" приберіг чимало інших "козирів". Це і непересічна зовнішність, і комфортна підвіска, і дуже скромний апетит.

      Lexus UX з'явився в продажу в минулому році, але вже отримав "народну" назва "УХ". І тут справді є чому дивуватися. По суті, він прийшов на зміну гібридному хетчбеку СТ200h, але по духу – це інший автомобіль. Він став кросовером, тому назву отримав від слів Urban (міський) і Х (кросовер).

       

      Є на що дивитися

      Дизайн UX оригінальний – форми кузова такі, ніби самураї катанами обрубали. Погляньте на ці рубані форми, прямокутні арки коліс, прикриті грубуватим пластиком позашляхового обвісу. До речі, двері і крила виготовлені зі сплаву алюмінію, а двері багажника – з композитних матеріалів. Але "родзинка" – це задня частина. І не через оцей колір хурми, який "Лексус" називає палаючий сердолік. Тут у машини явно проявляються "плечі", вершини яких прикрашені ліхтарями з плавниками. До речі, вони виконують аеродинамічну функцію, покращуючи стабільність на високих швидкостях. Ну і задні ліхтарі з'єднані смугою зі 120 світлодіодів товщиною в 3 см.

      Читайте також: тест-драйв MINI JCW

      У салоні все не так радикально – відразу впізнається фірмовий стиль "Лексуса". Тільки прилади й кнопки трохи зменшені. Вперше для Lexus тут нова текстура обробки, що нагадує волокнисту структуру японського паперу "васі" (з наголосом на останнбому складі).

      Над центральною консоллю – 10,3-дюймовий екран, на який може виводитися картинка з 4-ох камер. На козирку панелей – регулятор зміни режимів їзди і відключення ESP. За селектором коробки передач є поличка для безконтактної зарядки смартфона.

      Якщо на передніх сидіннях місця вистачає і пасажирам, і водієві, то ззаду сам за собою – вже впритул. А багажник взагалі малуватий – усього на 220 літрів. Адже тут в підпіллі батарея. Тому багажник на даху стане в нагоді не тільки щоб на відпочинок їздити, а й просто в супермаркет.

      А ще в багажнику є "барсетка", яка вміщує складену шторку багажника. Якщо вона не потрібна, то просто лежить в сумочці і місця багато не займає.

      І їде, і економить

      У нас на тесті – топовий гібридний Lexus UX 250h. У нього гібридна силова установка четвертого покоління. До її складу входить той же новий мотор Dynamic Force, але зі збільшеним до 14:1 ступенем стиснення і зниженою до 145 к.с. потужністю. Разом з електромотором віддача досягає 178 л.с., і електромотор тут досить сильний – 80 кіловат або 109 сил і 202 Нм тяги. У бензинового двигуна всього 188 Нм.

      Допомогу електромотора відчуваєш в будь-якому режимі. Правда, "Спорт" мені не дуже сподобався, дуже часто заганяє мотор в високі оберти, а ось виграш в динаміці не такий вже виразний. Краще просто включити спортивний режим трансмісії.

      Читайте також: BMW M2 Competition: купе, від якого перехоплює дух

      Нова ера

      Зрозуміло, що найновіший "Лексус" під зав'язку забитий електронікою. Але не завжди вона працює коректно. Так, комплексна система безпеки Lexus Safety System+ другого покоління тепер навіть в темряві розпізнає пішоходів або тварин і при необхідності гальмує. Але якщо здаєш задом, вона занадто чутлива. Іноді навіть лякає мене до чортиків. Наприклад, варто при їзді назад десь недалеко з'явиться пішоходу або машині, він гальмує в підлогу так, що козирки відкриваються. І нічого зробити не можеш – доводиться стояти, хоча перешкоди далеко і навіть не йдуть в твою сторону.

      В цілому, Lexus UX 250h залишив враження дуже інноваційного, сучасного автомобіля, який якнайкраще підходить для українських міст. І так, він зовсім не "жіночий" хіба що з таким яскравим кольором. А в більш серйозному забарвленні  – дуже навіть чоловічий чи сімейний автомобіль на кожен день.

      Автор: Сергій Волощенко.

      Майже весь директорат МОЗ на чолі з керівницею – звільняється
      сьогодні
      18073
      Теги: Авто 24 Big Test АЗК WOG Lexus
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Що одягнути на новорічний корпоратив: корисні поради та приклади
      Юлія Михайлова 307
      сьогодні , 15:00 Росія тисне на Україну перед зустріччю у нормандському форматі
      Дмитро Снєгирьов 3261
      сьогодні , 13:32 Коломойський без "таємної зброї" в ГПУ: що криється за звільненням Кулика
      Сергій Лещенко 1423
      сьогодні , 13:00 День Збройних Сил України: "Без вас не було б нашого сьогодні та завтра"
      Повернись живим 668
      сьогодні , 12:00 НАТО розділився на дві організації, – Politico
      Світові Медіа 1548
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук